На Майдане в Киеве вспыхнул протест против власти

На Майдане в Киеве вспыхнул протест против коррупции во власти

Киевляне устроили протест на Майдане и призвали президента США Дональда Трампа «навести порядок» на Украине. Митингующие заявили, что выступают против коррупции в украинской власти, сообщает РИА Новости.

Протестующие пытались развернуть палаточный городок, однако им помешала полиция. Разгонявшие протест силовики также задерживали активистов и избивали некоторых из них. В ответ демонстранты перекрыли движение в центре Киева.

Участники акции — ветераны ВСУ, их родные и родственники погибших военных, а также активисты и студенты. Всего в протесте, по оценкам СМИ, поучаствовала примерно тысяча человек.

Манифестанты потребовали привлечь к ответственности украинских чиновников-коррупционеров, расследовать коррупционные скандалы и предоставить ветеранам социальную защиту.