На предстоящем заседании в формате «Рамштайн» министр обороны Великобритании Джон Хили выступит с инициативой экстренного наращивания военной поддержки Украины, сообщает РБК .

Согласно заявлению британского Минобороны, Западу предлагается провести интенсивную «50-дневную кампанию» по вооружению ВСУ, что должно, по замыслу Лондона, вынудить Россию к переговорам.

«Мы должны использовать эти 50 дней для решительного усиления военного потенциала Украины», — заявит Хили, комментируя недавнее заявление президента США Дональда Трампа о готовности ввести новые санкции против России при отсутствии прогресса в мирных переговорах.

Параллельно с политическими заявлениями участники «Рамштайна» готовят конкретные решения по усилению украинской ПВО. Германия и Норвегия уже подтвердили передачу Киеву систем Patriot в рамках новой схемы «ротации вооружений», когда США восполняют европейские арсеналы. Великобритания также рассматривает участие в этой программе.

Москва последовательно осуждает такие шаги, называя их «прямым вмешательством в конфликт». В Кремле подчеркивают, что западные санкции не достигли своих целей, а поставки оружия лишь продлевают боевые действия.