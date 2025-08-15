«На честном слове Трампа»: юрист ответила, насколько безопасен саммит в США

сегодня в 13:39

Юрист Сазонова — о саммите на Аляске: все держится на честном слове Трампа

Юрист-международник Кира Сазонова поделилась мнением о том, безопасно ли президенту РФ Владимиру Путину и российской делегации лететь в недружественные США.

Она считает, что ответственность за безопасность российской делегации, прибывающей на Аляску для переговоров с американскими представителями, всецело возлагается на репутацию и личные гарантии президента США Дональда Трампа.

«Все держится на репутации и честном слове Трампа», — подчеркнула Сазонова в эфире радио Sputnik.

Несмотря на имидж непредсказуемого и эксцентричного политика, закрепившийся за американским лидером, выбор Аляски в качестве площадки для саммита представляется удачным. «Это не столько безопасно, сколько приватно», заключила юрист.