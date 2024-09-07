На базе Сергиево-Посадской районной больницы организована работа выездной УИК

Здесь на выборах муниципальных депутатов могут отдать свой голос пациенты, проходящих лечение в стационаре. Такой формат голосования применяется на всех выборах в Сергиево-Посадском городском округе, потому что всегда есть граждане, которые физически не могут прийти на свой избирательный участок. Например, если заболели и попали в больницу.

Воспользоваться своим избирательным правом им помогает выездная комиссия на выездном избирательном участке.

Для того, чтобы пациенты смогли проголосовать в таком формате, за пару дней до выборов администрация лечебного учреждения собрала письменные заявления со всех желающих. Затем список был передан в избирательную комиссию, для того, чтобы вычеркнуть их ФИО из списка на участке по прописке.

«В дни голосования жители, проходящие лечение в медучреждении, имеют возможность прийти на место, определенное в больнице для голосования, получить бюллетени и сделать свой выбор», — отметили члены выездной комиссии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.