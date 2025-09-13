На акции Робинсона в Лондоне собрались 3 миллиона человек
На акцию британского правого активиста Томми Робинсона в Лондоне вышли три миллиона человек, сообщается в Telegram-канале активиста.
«Более трех миллионов патриотов вышли на улицы в центре Лондона, показав беспрецедентную мощь патриотизма. И это только начало», — говорится в сообщении.
Акцию начали проводить на площади Рассел-сквер. Оттуда участники пошли к правительственному кварталу Уайтхолл.
Участники акции протеста взяли с собой флаги Англии с крестом Святого Георгия и «Юнион Джек».
Демонстранты выступали против премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Они высказываются против миграционной политики властей и ограничения свободы слова.