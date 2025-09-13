сегодня в 23:58

На акции Робинсона в Лондоне собрались 3 миллиона человек

На акцию британского правого активиста Томми Робинсона в Лондоне вышли три миллиона человек, сообщается в Telegram-канале активиста.

«Более трех миллионов патриотов вышли на улицы в центре Лондона, показав беспрецедентную мощь патриотизма. И это только начало», — говорится в сообщении.

Акцию начали проводить на площади Рассел-сквер. Оттуда участники пошли к правительственному кварталу Уайтхолл.

Участники акции протеста взяли с собой флаги Англии с крестом Святого Георгия и «Юнион Джек».

Демонстранты выступали против премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Они высказываются против миграционной политики властей и ограничения свободы слова.