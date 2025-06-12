На 79-м году жизни умер экс-руководитель Владимирской области Николай Виноградов

С глубокой скорбью администрация Владимирской области сообщила о смерти бывшего руководителя региона Николая Владимировича Виноградова, который с 2022 года был советником губернатора Александра Авдеева, говорится на сайте правительства Владимирской области .

Виноградов скончался 12 июня в возрасте 78 лет. Он был в том числе удостоен звания Почетного гражданина Владимирской области.

Свой профессиональный путь Виноградов начал в строительной отрасли. С 1966 года он трудился на Владимирском заводе железобетонных конструкций, где за 11 лет прошел все ступени карьерной лестницы от рядового сотрудника до должности главного инженера предприятия.

Впоследствии карьера Николая Владимировича сместилась в сферу партийной деятельности, где он возглавлял значимые посты в различных районных и городских структурах Владимирской области.

«Правительство Владимирской области выражает глубокие соболезнования семье и близким Николая Владимировича Виноградова», — говорится в сообщении правительства региона.

Где и когда состоятся похороны Виноградова, пока не сообщается. Эта информация появится позднее.