Мы все переживаем: учитель Путина о чувствах на инаугурации президента

Классная руководительница президента России Владимира Путина Вера Гуревич поделилась своими эмоциями во время вступления в должность своего ученика, пишет RT .

«Каждый — кто мама, кто бабушка, кто прабабушка — прекрасно понимают мои чувства. Конечно, мы все переживаем», — поделилась Гуревич с журналистом Павлом Зарубиным.

После церемонии вступления в должность Путин встретился с президентом НИИ детской хирургии Леонидом Рошалем и своей классной руководительницей Верой Гуревич. Своему педагогу глава государства подарил букет цветов. Сам разговор между ними остался за кадром.

Ранее российский лидер официально вступил в должность президента России после принесения присяги в Большом Кремлевском дворце в Москве.