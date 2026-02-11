«Мы будем себя защищать»: армия Ирана готова ответить на возможную агрессию США

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в беседе с ведущим телеканала RT Риком Санчесом заявил, что иранские вооруженные силы готовы ответить на вероятную агрессию со стороны Соединенных Штатов, нанеся удары по американским объектам на Ближнем Востоке.

«Мы будем себя защищать. Вы знаете как. Мы стали бы атаковать США, объекты и средства США — все, что у них есть по соседству с нами», — подчеркнул глава МИД Ирана.

Аракчи добавил, что, несмотря на свой опыт участия в боевых действиях, он остается приверженцем дипломатических решений.

Однако, по словам министра, Иран и его армия подготовлены к любому сценарию.

