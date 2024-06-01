МВФ кредитует Украину на 2,2 млрд долларов

сегодня в 05:08

Руководство Международного валютного фонда направит Киеву еще 2,2 миллиарда долларов в ближайшее время, пишет РИА Новости .

«Это будет в ближайшие недели», — сказали агентству в МВФ.

Ранее Фонд и власти Украины договорились о финансовой помощи объемом 2,2 миллиарда долларов.

При одобрении исполнительным советом МВФ, Украина получит доступ примерно к 2,2 миллиарда долларов.

Всего Киев уже получил около 5,4 миллиарда долларов из программы поддержки, рассчитанной на 15,6 миллиарда долларов.