МВД РФ разыскивает экс-президента Украины Петра Порошенко

Карточка с данными Петра Алексеевича Порошенко появилась в базе ведомства.

В базе также указано, что родился Порошенко в городе Болград Одесская область Украины. Однако статья, по которой мужчина находится в розыске, не разглашается.

Порошенко занимал должность президента Украины с 2014 по 2019 годы.

Ранее российское МВД объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского. Карточку разместили в базе ведомства.