Муж Байдена: с президентом США снова произошел конфуз

Президент США на весь мир назвал себя мужем Байдена

Американский лидер Джо Байден оконфузился на торжественном ужине, который проходил в Белом доме, сообщает «Царьград» .

Байден часто начинает выступать с того, что представляет себя присутствующим на мероприятии «мужем Джилл Байден». Но в этот раз он было неожиданное имя.

«Я муж Джо Байдена. Этим титулом я горжусь больше всего», — внезапно сказал 82-летний президент.

Трансляция данного мероприятия шла на сайте Белого дома, поэтому его выступление могли видеть не только американцы, но и жители других стран мира.

С Байденом в последнее время постоянно происходят подобные события. Недавно, обращаясь к журналистам, он поприветствовал их словами «добро пожаловать в плавательный бассейн». Или он может поздороваться за руку с невидимым собеседником.