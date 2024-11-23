Муж Байдена: с президентом США снова произошел конфуз
Президент США на весь мир назвал себя мужем Байдена
Американский лидер Джо Байден оконфузился на торжественном ужине, который проходил в Белом доме, сообщает «Царьград».
Байден часто начинает выступать с того, что представляет себя присутствующим на мероприятии «мужем Джилл Байден». Но в этот раз он было неожиданное имя.
«Я муж Джо Байдена. Этим титулом я горжусь больше всего», — внезапно сказал 82-летний президент.
Трансляция данного мероприятия шла на сайте Белого дома, поэтому его выступление могли видеть не только американцы, но и жители других стран мира.
С Байденом в последнее время постоянно происходят подобные события. Недавно, обращаясь к журналистам, он поприветствовал их словами «добро пожаловать в плавательный бассейн». Или он может поздороваться за руку с невидимым собеседником.