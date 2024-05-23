Мособлдума утвердила план по реализации послания президента на 2024 год

В Мособлдуме в целом проголосовали за утверждение плана мероприятий по реализации основных положений послания президента РФ Владимира Путина на 2024 год, передает корреспондент РИАМО.

«Очевидно, что основной приоритет послания — человек, его развитие и рост. Все приоритетные задачи находят свое отражение в национальных проектах. Их станет больше», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По его словам, для жителей Подмосковья такие решения имеют важнейшее значение.

«Ежегодно в регионе растет количество семей с детьми, мы активно строим социальные объекты, развиваем малые города и села, принимаем непосредственное участие в импортозамещении», — добавил Брынцалов.

План включает в себя 27 пунктов. В частности, запланировано законодательное расширение понятия «молодой специалист», проведение рабочих сессий по теме развития предпринимательства, круглый стол по теме совершенствования системы организации охраны здоровья детей и ряд других мероприятий.

В план также вошли предложения от комитетов по внесению изменений в законодательство, по проведению совещаний, семинаров, круглых столов, выездных заседаний, а еще выступлений представителей центральных исполнительных органов Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия властей на территориях должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.