Мособлдума согласовала назначение первого зампреда правительства МО

В ходе 82-го заседания Мособлдумы депутаты рассмотрели и поддержали предложение губернатора Московской области Андрея Воробьева о назначении Ильи Бронштейна на должность первого заместителя председателя правительства Московской области.

«Назначение меня на высокую должность первого заместителя председателя правительства Московской области позволит синхронизировать усилия министерства и культуры, и спорта, и образования, и благоустройства для того, чтобы единая социальная экосистема развивалась равно высокими темпами, предоставляя все больше возможностей жителям нашего региона. Благодарю губернатора за оказанные доверие и обязуюсь его оправдать», – сказал Бронштейн.

Илья Бронштейн родился в Москве.

Образование

2006 г. — ГОУ Московский городской педагогический университет, квалификация — учитель истории.

2011 г. — Профессиональная переподготовка в ГОУ ВПО «Московский педагогический государственный университет» по программе «Теория и практика управления образованием».

2016 г. — Профессиональная переподготовка в ГАОУ ВО «Московский городской университет управления правительства Москвы» по программе управление закупками для обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд, квалификация «Специалист в сфере закупок».

Трудовая деятельность

2003–2005 гг. — Специалист Московского отделения Государственно-общественного фонда поддержки соотечественников за рубежом «Россияне».

2005–2009 гг. — Педагог дополнительного образования, учитель истории, заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГОУ школа №71 ЗАО.

2009–2011 гг. — Методист государственного образовательного учреждения дополнительного образования (повышения квалификации специалистов) Окружной методический центр Западного окружного управления образования Департамента образования города Москвы.

2011–2014 гг. — Директор ГОУ средней общеобразовательной школы №737.

2014–2016 гг. — Директор государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа с углубленным изучением английского языка №1371».

2016–2018 гг. — Директор государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №1468».

Декабрь 2018 г. – июнь 2021 г. — Первый заместитель министра образования Московской области.

С июня 2021 г. — Министр образования Московской области.

Награды

Почетная грамота Губернатора Московской области.

Почетная грамота Министерства просвещения Российской Федерации.

Благодарственное письмо Министерства просвещения Российской Федерации.

Знак Московской областной Думы «За труды».

Благодарственное письмо Военного комиссара Московской области.

Благодарственное письмо Министерства просвещения Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предложил назначить Бронштейна первым зампредом правительства по образованию.

«Уважаемый Игорь Юрьевич (Брынцалов, председатель Мособлдумы — ред.), я прошу рассмотреть на позицию первого заместителя председателя Бронштейна Илью Михайловича, которого мы знаем, который занимается образованием», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.