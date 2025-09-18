Мособлдума согласовала Мурашова на должность вице-губернатора Подмосковья
Фото - © Мурашов Владислав Сергеевич/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Мособлдума согласовала назначение Владислава Мурашова на должность вице-губернатора Московской области, передает корреспондент РИАМО.
Кандидатура Мурашова была предложена губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Он будет курировать направления ЖКХ, энергетики и содержания территорий.
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов пожелал Мурашову успехов на новом посту.
«И для воплощения этих планов нам важна слаженная бесперебойная работа всех ведомств. Не менее важно содержание общих пространств — регулярный вывоз мусора, качественное содержание придомовых территорий, детских площадок. Это именно те сферы, по которым люди ежедневно оценивают работу власти», — сказал Брынцалов.
Краткая биографическая справка
Владислав Сергеевич Мурашов родился 14 ноября 1979 года.
В 2002 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, а в 2007 году — юридический факультет СПбГУ.
До 2010 года занимал должность замначальника отдела, заместителя директора департамента оценки в Санкт-Петербургском государственном унитарном предприятии «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости». С 2010 по 2012 год был зампредом комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга.
С 2012 по 2015 год — заместитель, затем — первый заместитель министра имущественных отношений Московской области. С 2015 по 2017 год работал генеральным директором «Московского областного бюро технической инвентаризации».
С 2017 по 2021 год занимал должность генерального директора «Мострансавто». С 2021 по 2022 год — генеральный директор «Московского областного фонда содействия комплексному развитию территорий».
С 2022 по 2023 год Мурашов был министром сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
С 2023 по 2024 год — заместитель председателя правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия региона. С 2024 года — зампред правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.
Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.