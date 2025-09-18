Мособлдума согласовала Мурашова на должность вице-губернатора Подмосковья

Кандидатура Мурашова была предложена губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Он будет курировать направления ЖКХ, энергетики и содержания территорий.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов пожелал Мурашову успехов на новом посту.

«И для воплощения этих планов нам важна слаженная бесперебойная работа всех ведомств. Не менее важно содержание общих пространств — регулярный вывоз мусора, качественное содержание придомовых территорий, детских площадок. Это именно те сферы, по которым люди ежедневно оценивают работу власти», — сказал Брынцалов.

Краткая биографическая справка

Владислав Сергеевич Мурашов родился 14 ноября 1979 года.

В 2002 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, а в 2007 году — юридический факультет СПбГУ.

До 2010 года занимал должность замначальника отдела, заместителя директора департамента оценки в Санкт-Петербургском государственном унитарном предприятии «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости». С 2010 по 2012 год был зампредом комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга.

С 2012 по 2015 год — заместитель, затем — первый заместитель министра имущественных отношений Московской области. С 2015 по 2017 год работал генеральным директором «Московского областного бюро технической инвентаризации».

С 2017 по 2021 год занимал должность генерального директора «Мострансавто». С 2021 по 2022 год — генеральный директор «Московского областного фонда содействия комплексному развитию территорий».

С 2022 по 2023 год Мурашов был министром сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

С 2023 по 2024 год — заместитель председателя правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия региона. С 2024 года — зампред правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.