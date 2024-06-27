Мособлдума подвела итоги весенней сессии

Мособлдума приняла около 150 законов с начала года

С начала года региональным парламентом проведено 18 заседаний. На них принято около 150 законов, рассмотрено 6 законодательных инициатив.

Проведено также более 270 мероприятий.

«Эта сессия пришлась на выборы главы государства. Мы много работали в округах и следили за тем, как проходит выборный процесс. Это важно с точки зрения легитимности и прозрачности выборов», — сказал спикер регионального парламента Игорь Брынцалов.

Президент страны поставил перед Мособлдумой масштабные задачи, поручил запустить новые национальные проекты и продлил действие существующих. Речь идет о стратегических задачах России в экономике, развитии человеческого капитала, демографии и повышении уровня жизни жителей.

«Именно на эти программные документы мы опираемся и будем ими руководствоваться в дальнейшем», — добавил Брынцалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион очень активно развивается. Региональные проекты поддерживаются федеральными властями.

«Подмосковье развивается очень активно. И Москва, и Подмосковье строятся, очень активная жизнь. Это заставляет нас реализовывать масштабные проекты», — сказал Воробьев.