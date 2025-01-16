Мособлдума открыла первое заседание весенней сессии. Всего в план работы регионального парламента на первый квартал вошло 115 пунктов. Из них больше 40 — проекты законов, передает корреспондент РИАМО.

«В приоритете нашей работы остается поддержка подмосковных участников СВО и их близких. Региональная практика у нас накоплена достаточно большая: все принятые нами решения себя хорошо показали, они работают. В эту сессию продолжим дальше совершенствовать законодательство, чтобы оно отвечало запросам наших героев», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он отметил, что среди других ключевых тем — поддержка социально не защищенных категорий граждан, подмосковных семей, в том числе многодетных. Ключевая тема, озвученная президентом России Владимиром Путиным в ходе прямой линии, — это демография. Важно в ближайшее время провести анализ как областного законодательства, так и федерального и понять, какие дальнейшие шаги нужны, чтобы усилить помощь семьям с детьми.

«Президент объявил 2025-й Годом защитника Отечества в честь воинов, которые в разные исторические периоды сражались за Родину. С особым трепетом и ответственностью мы готовимся встретить самый важный праздник — 80-летие Победы в Великой Отечественной войне», — подчеркнул Брынцалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность совместной работы с Мособлдумой. Глава региона отметил необходимость проактивных действий.

«Хотел поблагодарить за заметную лепту в трансформацию ряда поправок в законы, которые были поддержаны. Они имеют принципиально важное значение. Мы и дальше будем предлагать инициативы. Здесь нам нужна профессиональная кропотливая и внимательная работа нашего депутатского корпуса. У нас большое и значимое представительство как в верхней, так и в нижней палате парламента», — сказал Воробьев.