Москва в ООН отвергла возможность ввода войск НАТО на Украину
Россия категорически исключает возможность ввода воинского контингента НАТО на территорию Украины, даже под предлогом гарантий безопасности, сообщает ТАСС.
Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил и. о. постоянного представителя РФ Дмитрий Полянский. Он напомнил, что в апреле 2022 года в Стамбуле украинская сторона предложила, а российская делегация согласилась разработать механизм безопасности с участием постоянных членов СБ ООН и других заинтересованных государств.
«Документ был парафирован, и мы были готовы подписать официальный договор. Он нам понятен и сейчас, и мы готовы его рассматривать в отличие от разных других обсуждаемых схем, так или иначе сводящихся к тому, что остающуюся под контролем Украины территорию будут окучивать страны НАТО», — подчеркнул дипломат.
По его словам, такие планы чреваты неконтролируемой эскалацией конфликта с непредсказуемыми последствиями. Полянский также отметил, что продвигающие эти идеи силы заинтересованы не в урегулировании, а в консервации кризиса, что прямо противоречит духу достигнутых на аляскинском саммите договоренностей между Россией и США.