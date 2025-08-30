Москва в ООН отвергла возможность ввода войск НАТО на Украину

Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил и. о. постоянного представителя РФ Дмитрий Полянский. Он напомнил, что в апреле 2022 года в Стамбуле украинская сторона предложила, а российская делегация согласилась разработать механизм безопасности с участием постоянных членов СБ ООН и других заинтересованных государств.

«Документ был парафирован, и мы были готовы подписать официальный договор. Он нам понятен и сейчас, и мы готовы его рассматривать в отличие от разных других обсуждаемых схем, так или иначе сводящихся к тому, что остающуюся под контролем Украины территорию будут окучивать страны НАТО», — подчеркнул дипломат.

По его словам, такие планы чреваты неконтролируемой эскалацией конфликта с непредсказуемыми последствиями. Полянский также отметил, что продвигающие эти идеи силы заинтересованы не в урегулировании, а в консервации кризиса, что прямо противоречит духу достигнутых на аляскинском саммите договоренностей между Россией и США.