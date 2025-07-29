Москва рассмотрит законопроект о расторжении договора с США о плутонии

Российское правительство на этой неделе планирует рассмотреть вопрос о денонсации соглашения с США по утилизации оружейного плутония, сообщает ТАСС .

Соответствующий законопроект включен в повестку заседания 31 июля. В случае одобрения документ будет направлен в Госдуму для дальнейшего рассмотрения.

Договор был подписан в 2000 году, ратифицирован в 2011-м. Согласно его условиям, Россия и США обязались утилизировать по 34 тонны оружейного плутония, признанного избыточным для оборонных нужд. Утилизация должна была проходить на специальных предприятиях с соблюдением экологических норм.

Если правительство поддержит инициативу, документ поступит в Госдуму, где будет рассмотрен в приоритетном порядке.

Окончательное решение о денонсации примет Президент РФ.