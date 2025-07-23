Москва поставила перед Киевом вопрос о возвращении российских детей

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что Москва поставила перед Киевом вопрос о возвращении вывезенных на Украину детей, сообщает РИА Новости .

По его словам, Киеву передан список российских детей, находящихся на Украине и в странах ЕС.

Как отметил помощник президента РФ Владимир Мединский, Россия завершила работу по списку украинских детей, который был передан в ходе прошлого раунда переговоров.

По его словам, украинские ребята, находящиеся в РФ, — под государственным контролем, в достатке и безопасности в соответствующих детских учреждениях.

Переговоры с полным составом делегаций обеих стран начались в 20:38 по московскому времени и завершились примерно через 40 минут. Третий раунд проходил в закрытом формате для журналистов. Стороны обменялись мнениями и не планируют повторно встречаться 23 июля в рамках третьего раунда переговоров.