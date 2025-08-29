Москва намерена сохранить диалог с Вашингтоном несмотря на противодействие

Рябков заявил о работе по защите аляскинских договоренностей от срыва

В МИД России обозначили первоочередную внешнеполитическую задачу — не допустить срыва пониманий, достигнутых с США на переговорах на Аляске, сообщает ТАСС .

Как заявил замглавы дипломатического ведомства Сергей Рябков, «мы сейчас работаем над тем, чтобы не дать противникам движения в направлении урегулирования происходящего на Украине и вокруг нее сорвать те понимания, которые были достигнуты в Анкоридже».

Таким образом российская сторона открыто указывает на наличие сил, заинтересованных в дестабилизации диалога по украинскому урегулированию.

15 августа в Анкоридже состоялась встреча лидеров двух стран, в ходе которой президент России Владимир Путин назвал урегулирование конфликта основной темой переговоров и пригласил американского коллегу в Москву.