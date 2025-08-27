Москва и Минск создадут КРАСГ

Постоянный комитет Союзного государства России и Белоруссии на заседании во вторник поддержал инициативу о создании Кредитного рейтингового агентства Союзного государства (КРАСГ), сообщает РИА Новости .

Решение было принято по итогам предложения научно-экспертного совета при комитете. Как отмечается в официальном сообщении, принято решение о проработке вопроса формирования данного международного финансово-аналитического института с привлечением заинтересованных ведомств обеих стран.

Ключевой задачей нового агентства станет присвоение суверенных кредитных рейтингов. В Постоянном комитете полагают, что наличие собственной, непредвзятой платформы для оценки финансовой устойчивости будет способствовать расширению кредитования взаимной торговли, увеличению объемов инвестиций между дружественными государствами и снижению зависимости от политически мотивированных оценок международных агентств.

Этот шаг также направлен на поддержку развития общего финансового рынка Союзного государства в условиях текущих геоэкономических вызовов.