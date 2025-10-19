Перед началом международного форума «Возрождение: русско-сербское единство», запланированного на 20 октября в Белграде, в Москве прошла онлайн-конференция. Мероприятие организовали в здании ОСН, где эксперты обсудили ключевые направления отношений между Россией и Сербией, сообщает «Ридус» .

Специалисты, которые примут участие в белградской встрече, подчеркивают, что российско-сербские связи имеют глубокие исторические корни. По их словам, дружба двух народов выдержала множество серьезных исторических вызовов. При этом эксперты отмечают необходимость постоянной работы над развитием двусторонних отношений, которые нуждаются в регулярной поддержке и позитивных инициативах со стороны обоих государств.

В текущих условиях нестабильности на международной арене планируется провести мероприятие, которое должно активизировать взаимодействие между специалистами и молодым поколением двух государств.

Организаторы отметили, что главной целью является налаживание прямых контактов с сербским населением и молодыми людьми из Сербии, которые испытывают интерес к России. По их словам, отношения между Россией и Сербией не должны ограничиваться только работой дипломатов и государственных структур, они должны развиваться также в социальной и образовательных областях.

Развитием двусторонних связей должны заниматься не исключительно эксперты по балканскому региону, а в первую очередь общественные деятели обеих стран, которые соберутся на предстоящем форуме.

