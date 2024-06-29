Московская область продолжает развивать отношения с Минском

27 июня было заключено соглашение о культурном и экономическом сотрудничестве между городским округом Зарайск Московской области и Ивановским районом Брестской области Республики Беларусь.

Торжественная церемония состоялась в рамках XI Форума регионов России и Беларуси, который стартовал сегодняшним утром в г. Витебске.

«Заключение побратимского соглашения — историческое событие для нашего округа. Оно послужит укреплению дружбы между народами, развитию двустороннего сотрудничества в области экономики, туризма, культуры, образования и других сфер на основе равного партнёрства и доверия», — отметил глава округа Виктор Петрущенко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил направления сотрудничества с хокимом Андижанской области Узбекистана Шухратбеком Абдурахмановым. Особое внимание стороны уделили инвестициям и созданию комфортных условий для бизнеса и обучению рабочим специальностям.

«Сегодня мы организовали бизнес-форум, где собрались порядка 30 компаний, которые работают в Московской области, а также приехали бизнесмены, предприниматели из Узбекистана. Уверен, что такое знакомство, подписание соглашений, а, самое главное, поиск общих интересов, позволит нам в будущем увидеть реальные результаты», — высказался Воробьев.