Московская и Вологодская области подписали соглашение о сотрудничестве

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и врио главы Вологодской области Георгий Филимонов подписали на ПМЭФ соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве двух регионов, передает корреспондент РИАМО.

«Московская область всегда открыта к сотрудничеству с другими странами, а особенно — с регионами нашей страны. К нам постоянно приезжают учителя из ДНР для обмена опытом, лучшими образовательными практиками, а до конца года примем еще 100 учителей и 20 директоров из Беларуси. Безусловно, налаживаем и торгово-экономические отношения», — сказал Воробьев.

В апреле в Подмосковье запустили совместный проект с Китаем и Казахстаном, в рамках которого также планируется развивать транспортно-логистические маршруты с Вологодской областью.

Все это будет способствовать увеличению товарооборота и укреплению экономических связей с КНР не только двух регионов, но и страны в целом.

Также в рамках встречи стороны договорились обмениваться практиками в сфере здравоохранения, образования, науки, жилищно-коммунального хозяйства, туризма и культуры. Кроме того, регионы будут помогать друг другу при подготовке кадров для приоритетных отраслей экономики.

«Для нас это сотрудничество имеет, в первую очередь, социально значимый характер и, вместе с этим, открывает новые возможности для совершенствования в торгово-экономическом, научно-техническом и культурном направлениях», — подчеркнул Филимонов.

По его словам, правительство Вологодской области готово обеспечить полную поддержку и продвижение инициатив Московской области во всех сферах социально-экономической деятельности, что будет способствовать укреплению и сохранению партнерства в долгосрочной перспективе.