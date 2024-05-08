Мосгордума прекратила полномочия депутата Евгения Ступина* за прогулы

Как стало известно, парламентарий без уважительных причин отсутствовал на всех заседаниях Мосгордумы более шести месяцев подряд. Сам Ступин сообщал в конце сентября 2023 года, что уехал за границу в долгосрочную командировку.

Его полномочия прекращены досрочно из-за отсутствия на заседаниях.

Решение не связано с запретом иноагентам участвовать в выборах и работать в парламентах, который был ранее принят Госдумой.

*признан иностранным агентом по решению Минюста РФ​