Мосгордума прекратила полномочия депутата Евгения Ступина* за прогулы
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Московская городская дума прекратила полномочия депутата Евгения Ступина* по причине прогулов, сообщает РИА Новости.
Как стало известно, парламентарий без уважительных причин отсутствовал на всех заседаниях Мосгордумы более шести месяцев подряд. Сам Ступин сообщал в конце сентября 2023 года, что уехал за границу в долгосрочную командировку.
Его полномочия прекращены досрочно из-за отсутствия на заседаниях.
Решение не связано с запретом иноагентам участвовать в выборах и работать в парламентах, который был ранее принят Госдумой.
*признан иностранным агентом по решению Минюста РФ