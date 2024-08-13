Молдавия отказалась размещать у себя истребители F-16 для Украины
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Власти Молдавии опровергли информацию о размещении истребителей F-16 для ВСУ на территории страны, сообщает Infox.ru.
Представителя посольства республики в Москве вызвали в МИД России после появления информации о размещении истребителей F-16 для нужд Украины на территории страны. Однако, как позже заявили в молдавском внешнеполитическом ведомстве, страна не принимает оружие и технику для Украины.
«Молдова не принимает и не планирует принимать вооружение и военную технику, включая самолеты, предназначенные для Украины», — прокомментировали в МИД Молдовы.
В министерстве также акцентировали внимание на том, что сведения о размещении истребителей для Киева на территории страны являются ложными и распространяются через Telegram-каналы и социальные сети.
Молдавский МИД добавил, что республика сохраняет статус нейтрального государства и намерена дальше следовать принципу нейтралитета.