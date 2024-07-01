МО: тульские десантники разработали план скрытого подхода к Раздоловке в ДНР

Тульские десантники придумали, как можно скрытно подобраться к селу Раздоловка в Донецкой Народной Республике перед его штурмом, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

«В первую очередь это не только заслуга моего подразделения, получается, на этот результат работало очень много, в частности, изначально была разведывательная рота, которая помогла нам со всеми подходами, со всеми противниками, которые находились, где находились, что они там делали», — поделился командир штурмовой роты Евгений.

Он объяснил, что бойцы разработан план по скрытному подходу к населенному пункту и взяли под контроль важный перекресток. Далее начали продвижение остальные подразделения.

«Парни зашли, противник не ожидал этого… важный перекресток, который нам был необходим, был взят под наш контроль… Все действовали как один сплоченный организм, включая все средства, которые работали в наших интересах», — добавил командир.

Также он объяснил, что были использованы самые разные средства поражения, начиная с различных беспилотников, заканчивая артиллерийскими установками.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что бойцы группировки войск «Юг» освободили Раздоловку в ДНР. Украинская армия потеряла в этом районе почти 4,5 тыс. военных.