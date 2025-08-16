«Многие вопросы решены»: Дмитриев высказался о переговорах Путина и Трампа

Дмитриев: на переговорах Путина и Трампа состоялся очень позитивный диалог

На российско-американских переговорах на Аляске состоялся «очень позитивный, конструктивный диалог», заявил участник делегации РФ и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в Telegram-канале . По его словам, Соединенные Штаты хорошо приняли российских делегатов.

«Как говорили президенты, многие вопросы были решены, ряд вопросов еще предстоит решить», — сказал Дмитриев.

Руководитель РФПИ также назвал важными слова президента США Дональда Трампа о том, что у двух стран есть «значимый потенциал» в экономическом сотрудничестве. По словам Дмитриева, Вашингтон и Москва продолжат «отстраивать» взаимные отношения, несмотря на имеющееся противодействие.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа прошла на Аляске с 15 по 16 августа. Лидеры вели переговоры на военной базе в городе Анкоридж.

По итогам встречи президенты, в числе прочего, подчеркнули важность урегулирования украинского кризиса. Трамп заявлял, что мирная сделка по Украине пока не заключена, но в этом вопросе уже достигнут прогресс. Путин говорил, что Москва искренне заинтересована в украинском урегулировании.