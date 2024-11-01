«Мне хамят»: Можин заявил об оскорблениях на заседаниях МВФ

На заседании Международного валютного фонда (МВФ) исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин в свой адрес и в адрес всей страны получает хамство и оскорбления от иностранных коллег, пишут РИА Новости .

«Мне хамят, <…> оскорбляют мою страну, руководителя моей страны. Приходится огрызаться в ответ, но все это глубоко противно», — поделился он в заключительном интервью перед уходом с должности.

Можин заявил, что это и стало причиной, по которой он решил оставить свою должность в фонде. По словам представителя России, в настоящее время МВФ находится в наихудшем состоянии за все время, что он там работал.

Можин занимал должность исполнительного директора от России в МВФ последние 28 лет. Со 2 ноября он переходит на новый пост — советника главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.