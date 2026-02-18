Митинг против блокировки Telegram хотят провести в Новосибирске

Российская коммунистическая партия (интернационалистов) — РКП (и) намерена провести в Новосибирске митинг против замедления и блокировки мессенджера Telegram. Партия уже отправила соответствующие уведомления в городскую администрацию, пишет Om1 Новосибирск .

На данный момент оформлено уже два уведомления. Первое — стандартная заявка на проведение массового мероприятия в Сквере «Лучистый», традиционном для таких событий месте. Второе подано в электронном виде через портал мэрии в упрощенном формате, который не требует дополнительного согласования, для проведения акции в специально отведенной локации.

В мэрии Новосибирска, отвечая на запрос, подтвердили получение от РКП (и) заявки о планируемом митинге против блокировки Telegram. В администрации отметили, что рассмотрение документа займет до трех рабочих дней.

Организаторы определили четыре ключевые цели предстоящей акции, первая из которых — заявить о несогласии с мерами Роскомнадзора, которые ограничивают работу Telegram, поскольку, по мнению инициаторов, это нарушает конституционное право россиян на свободный доступ к информации и ее распространение. Вторая цель — выразить протест против политики, принуждающей граждан к использованию приложения MAX, которое, как полагают специалисты в области коммуникаций, может вести к установлению контроля над информационной деятельностью людей. Третье — это требовать неукоснительного соблюдения 29-й статьи Конституции РФ, гарантирующей свободу мысли и слова, а также требовать от государственных органов исполнения их обязанностей по защите фундаментальных политических прав и свобод граждан.

Как поясняют активисты РКП (и) в своих публикациях, они убеждены в необходимости публично выражать позицию несогласия с действиями властей, направленными на сужение политических свобод, что фактически равносильно их удушению. По их мнению, важно преодолевать страх перед возможными преследованиями. Отсутствие открытого уличного протеста, считают они, ведет к росту гражданской и политической апатии в обществе, а правящую элиту, напротив, побуждает к принятию все новых ограничительных законов и решений.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.