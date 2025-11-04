сегодня в 02:45

Мишустин встретится с Си Цзиньпином в Пекине

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин встретится с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине, сообщает РИА Новости .

Премьер-министр России Михаил Мишустин 3 ноября прибыл в Пекин.

У борта самолета Мишустина приветствовали помощник главы МИД КНР Цай Вэй, посол Китая в Российской Федерации Чжан Ханьхуэй и посол России в КНР Игорь Моргулов.

Глава российского правительства приветственно пожал руку коллегам, затем вместе с ними направился к автомобилям.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.