сегодня в 06:19

Мишустин встретился с Си Цзиньпином в Китае

Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с председателем Китая Си Цзиньпином в Пекине, сообщает РИА Новости .

Встреча прошла в Доме народных собраний в центре Пекина.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 3 ноября прибыл в Пекин.

У борта самолета Мишустина приветствовали помощник главы МИД КНР Цай Вэй, посол Китая в Российской Федерации Чжан Ханьхуэй и посол России в КНР Игорь Моргулов.

Глава российского правительства приветственно пожал руку коллегам, затем вместе с ними направился к автомобилям.

