Мишустин встретился с Си Цзиньпином в Китае
Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с председателем Китая Си Цзиньпином в Пекине, сообщает РИА Новости.
Встреча прошла в Доме народных собраний в центре Пекина.
Премьер-министр России Михаил Мишустин 3 ноября прибыл в Пекин.
У борта самолета Мишустина приветствовали помощник главы МИД КНР Цай Вэй, посол Китая в Российской Федерации Чжан Ханьхуэй и посол России в КНР Игорь Моргулов.
Глава российского правительства приветственно пожал руку коллегам, затем вместе с ними направился к автомобилям.
