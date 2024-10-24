Мирзонов вошел в состав комитета Мособлдумы по соцполитике и здравоохранению

В комитет по социальной политике и здравоохранению Мособлдумы вошел главный врач Химкинской областной больницы Владислав Мирзонов, передает корреспондент РИАМО.

«Уверен, что на этом ответственном направлении Владислав Александрович тоже проявит себя», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Спикер регионального парламента добавил, что развитию здравоохранения Подмосковья уделяют огромное внимание. Ремонтируются и строятся новые уникальные медучреждения, приводятся в порядок поликлиники, закупается современное оборудование.

«И, конечно, стремимся создать комфортные условия для наших медиков, привлекаем молодых специалистов. Все это большая, в том числе законодательная работа. Поэтому участие в ней такого профессионала, как Владислав Александрович, только приветствуется. Желаем нашему коллеге успехов в работе на благо жителей Химок и всего Подмосковья», — заявил Брынцалов.

За депутатом закрепили городские округа Долгопрудный, Солнечногорск и Химки.

Ранее Мирзонов входил в Совет депутатов городского округа Химки.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.