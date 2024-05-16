Мировые СМИ высказались о визите Путина в КНР

Председатель КНР Си Цзиньпин будет стремиться поддержать своего стратегического партнера - президента РФ Владимира Путина - однако на него оказывают давление. Именно оно вынуждает избегать дальнейшей изоляции со стороны Запада из-за его поддержки России, сообщает РБК.

В издании New York Times отметили, что Путин стремится нарастить боевые действия на Украине до того, как ВСУ смогут получить новую поставку вооружений из США. Переговорами российский лидер хочет убедиться, что он может положиться в данном вопросе на Китай.

В испанском издании El Mundo уточнили, что Си Цзиньпин не скрывает своей растущей геостратегической привязанности к Кремлю, однако он делает это, не разрывая отношений с Западом.

Французское издание AFP считает, что Си Цзиньпин и Путин представили отношения своих стран как стабилизирующий фактор в хаотично развивающемся мире.