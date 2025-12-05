Мирошник: западники смакуют темы насилия и преступлений вокруг СВО

«Вы могли заметить, что западники очень любят, а иногда это даже вызывает неприятный эффект, когда они просто смакуют эти темы: сексуальное насилие, издевательства над детьми, депортированные и украденные дети. Знаете, есть такой термин, как они называют «тефлоновые темы», то есть они не пригорают, их можно использовать в любом виде. Они проглатываются общественным мнением, как такие жуткие и ужасные темы. Если вы внимательно послушаете выступления, так называемых, западных экспертов, то вы очень редко найдете фактологическую базу», — заявил Мирошник в ходе презентации доклада Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов «Преступления киевского режима против женщин и детей».

Он отметил, что в материалах западных экспертов зачастую не фигурируют наименования локаций, имена, фамилии, даты, время событий и прочие значимые данные.

Мирошник подчеркнул, что в презентованном докладе все упомянутое выше имеется, эти показания и сведения могут быть верифицированы.