сегодня в 19:10

Посол МИД РФ считает, что поддержка Украины станет тяжелым бременем для ЕС

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Украина с разрушенной экономикой может стать серьезной нагрузкой для Евросоюза, сообщает «Абзац» .

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник выразил мнение, что Украина может усугубить экономические проблемы Евросоюза. По его словам, страна с разрушенной экономикой требует значительных финансовых вливаний.

Мирошник напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил о необходимости 100 млрд евро ежегодно. Из этой суммы, по словам дипломата, около 50 млрд требуется на военные нужды, а еще 50 млрд — на поддержание бюджета.

«Потому что Украина даже в мирном варианте существовать самостоятельно не в состоянии. Она абсолютный банкрот», — пояснил Мирошник.

Дипломат подчеркнул, что поддержка Украины может стать для Евросоюза тяжелым финансовым бременем.