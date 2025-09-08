Мирошник заявил, что Украина может усугубить кризис в Евросоюзе
Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Украина с разрушенной экономикой может стать серьезной нагрузкой для Евросоюза, сообщает «Абзац».
Мирошник напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил о необходимости 100 млрд евро ежегодно. Из этой суммы, по словам дипломата, около 50 млрд требуется на военные нужды, а еще 50 млрд — на поддержание бюджета.
«Потому что Украина даже в мирном варианте существовать самостоятельно не в состоянии. Она абсолютный банкрот», — пояснил Мирошник.
Дипломат подчеркнул, что поддержка Украины может стать для Евросоюза тяжелым финансовым бременем.