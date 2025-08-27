Миронов внес в Госдуму законопроект о денонсации соглашения с ВТО

Фракция «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым подготовила законопроект о выходе России из Всемирной торговой организации (ВТО).

Документ, с которым ознакомилось РИА Новости, планируется внести на рассмотрение Госдумы уже в среду.

В пояснительной записке авторы инициативы указывают, что денонсация Протокола о присоединении к ВТО необходима для защиты национальных интересов, проведения протекционистской политики и освобождения от обязательств перед недружественными странами в условиях санкционного давления.

Миронов в комментарии агентству подчеркнул, что за время членства в организации (с 2012 года) Россия так и не стала ее полноправным участником, а Запад ввел против Москвы около 30 тысяч санкций, нарушая фундаментальные принципы ВТО.

Политик отметил, что положительный эффект от членства получили лишь нефтегазовый и некоторые экспортоориентированные сектора, в то время как большинство предприятий и граждан столкнулись с трудностями. По его словам, выход из ВТО позволит России реализовать самостоятельную торговую политику, сформировать новые международные экономические связи и отказаться от сотрудничества со странами, которые поставляют оружие Украине и являются «участниками военного конфликта».