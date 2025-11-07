Минск заблокировал возвращение литовских фур после санкций Вильнюса

Белоруссия отклонила официальный запрос Литвы о пропуске через границу литовских грузовых автомобилей, оказавшихся на территории республики, сообщает ТАСС .

Как сообщил советник главы МВД Литвы Миндаугас Баярунас, Минск отказался пропустить фуры через контрольно-пропускной пункт в Шальчининкае, несмотря на просьбу лишь о возможности возврата транспортных средств.

Ситуация возникла после того, как 29 октября Вильнюс закрыл на месяц автодорожную границу с Белоруссией, объяснив это активизацией запуска метеозондов для контрабандной переправки сигарет. В ответ белорусские власти 31 октября ввели запрет на движение по своей территории для грузовиков и тракторов, зарегистрированных в Литве и Польше.

По данным литовской стороны, в результате этих мер на белорусских КПП оказались заблокированы около 5 тысяч литовских грузовых автомобилей.