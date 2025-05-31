Минск может помочь Москве с производством компонентов для истребителя Checkmate

Россия при поддержке Белоруссии может начать производить компонентную базу для новейшего истребителя Су-75 Checkmate, который по мощности может превосходить американский F-35 и китайский G-20. Об этом заявил аналитик Белорусского института стратегических исследований, генерал-майор запаса Игорь Король, пишет ТАСС .

«Если перевести с английского checkmate, то это означает шах и мат. То есть, по большому счету, это название намекает на превосходство этого самолета над самыми современными истребителями F-35 американского производства или G-20 китайского производства», — рассказал Король.

По словам эксперта, Белоруссия может помочь России производить необходимые для новейшего истребителя компоненты. О чем именно идет речь, не уточняется.

Два года назад экс-глава Минпромторга и действующий первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщал, что образец новейшего российского истребителя Су-75 Checkmate может появиться до конца 2025 года.