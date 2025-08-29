Минобороны завершило цифровизацию системы учета

сегодня в 22:20

Как сообщил министр обороны Андрей Белоусов на заседании коллегии ведомства, «одно из достижений в этой сфере — завершение создания Государственной системы единого воинского учета».

Этот проект является частью десятого приоритетного направления по формированию единой цифровой среды оборонного ведомства. Параллельно приняты меры по ускорению работы ключевой системы логистики — программного изделия ресурсного обеспечения «Алушта».

Комплексная цифровизация позволяет оптимизировать управление человеческими и материальными ресурсами, повышая оперативность принятия решений в условиях современных вызовов. Внедрение единого учета личного состава является системным ответом на необходимость быстрой и скоординированной мобилизации в рамках специальной военной операции.