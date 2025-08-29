Минобороны завершило цифровизацию системы учета

Россия создала единый реестр военнообязанных
Политика

Минобороны России завершило масштабный проект по цифровой трансформации воинского учета, сообщает ТАСС.

Как сообщил министр обороны Андрей Белоусов на заседании коллегии ведомства, «одно из достижений в этой сфере — завершение создания Государственной системы единого воинского учета».

Этот проект является частью десятого приоритетного направления по формированию единой цифровой среды оборонного ведомства. Параллельно приняты меры по ускорению работы ключевой системы логистики — программного изделия ресурсного обеспечения «Алушта».

Комплексная цифровизация позволяет оптимизировать управление человеческими и материальными ресурсами, повышая оперативность принятия решений в условиях современных вызовов. Внедрение единого учета личного состава является системным ответом на необходимость быстрой и скоординированной мобилизации в рамках специальной военной операции.