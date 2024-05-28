Минобороны Украины объяснило слова Сырского о французских инструкторах

Украинское Минобороны начало разработку документов о приеме военных инструкторов из других стран заранее, чтобы потом не тратить время на «бюрократические моменты», пишет РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

Главком ВСУ Александр Сырский ранее заявил о подписании разрешения на посещение страны специалистами из Франции. Он также поприветствовал инициативу Парижа, который предложил «направить на Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих». Однако телеканал BFM Business сообщил, что данный вопрос только прорабатывается.

В МО Украины отметили, что Киев с февраля текущего года выражает заинтересованность в приеме иностранных инструкторов.

«На сегодняшний день у нас до сих пор продолжаются дискуссии с Францией и другими странами по этому вопросу. Минобороны совместно с генштабом начали внутреннюю работу над соответствующими документами по этому вопросу, чтобы не тратить время на согласование бюрократических моментов, когда будет принято соответствующее решение», — сказано в сообщении украинского министерства.