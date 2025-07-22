Минобороны США закупит у Молдавии приборы ночного видения

Капитан 1-го ранга в отставке, военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что стремление США закупить у Молдавии приборы ночного видения свидетельствует о решении расширить военный арсенал. Поставка довольно значительная, сообщает RT .

«Понятно, что в первую очередь они пойдут в спецподразделения, для усиления снайперских групп и групп разведки. Очевидно, что и США, и НАТО в целом пытаются подтянуть Молдову к своим техническим стандартам», — сказал Дандыкин.

По его словам, это оружие потом могут использовать опосредованно или прямо против России, в том числе в районах проведения СВО на Украине.

Всего Штаты закупят у Молдавии 370 приборов ночного видения и 740 перезаряжаемых батарей к ним. Таким образом они намерены усилить возможности национальных вооруженных сил и приблизиться к стандартам НАТО. Непосредственный заказчик — Абердинский полигон, входящий в структуру Сухопутных войск США.