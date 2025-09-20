Минобороны РФ опровергло сообщения Эстонии о нарушении границы
Министерство обороны России официально опровергло заявления эстонских властей о якобы имевшем месте нарушении воздушного пространства страны российскими истребителями МиГ-31.
Как сообщили в ведомстве, утром 19 сентября три самолета совершили плановый перелет с аэродрома в Карелии на базу в Калининградской области, строго придерживаясь маршрута над нейтральными водами Балтийского моря.
Трасса пролегала на расстоянии более трех километров от эстонского острова Вайндло, что исключает какое-либо вторжение в воздушное пространство иностранного государства.
«Российские самолеты не отклонялись от согласованной воздушной трассы и не нарушали границы», — подчеркнули в Минобороны.
Ранее эстонская сторона заявила о предполагаемом инциденте, однако российское военное ведомство назвало эти утверждения безосновательными. Подобные перелеты являются регулярными и осуществляются в строгом соответствии с международными нормами.
