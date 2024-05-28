Минобороны: Пентагон продолжает разработку и модернизацию химических боеприпасов

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов отметил, что Пентагон продолжает разрабатывать новые и модернизировать имеющиеся химические боеприпасы, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По словам Кириллова, США должны были закончить уничтожение запасов химоружия в 2007 году, но сделали это в 2023 году, несмотря на экономический потенциал. Соединенные Штаты два раза переносили сроки, аргументируя это финансовыми, техническими и организационными трудностями.

«Соединенные Штаты до сих пор сохраняют оставшиеся высокотоксичные реакционные массы на объектах по уничтожению химического оружия. Организация по запрещению химического оружия этот факт не замечает», — уточнил он.

Игорь Кириллов добавил, что каждый год на их закупку химоружия для использования в районах боевых действий направляют не менее 10 млн долларов.

Также оставленные американские боеприпасы с отравляющими веществами нашли в Панаме и Камбодже.