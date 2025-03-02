Минобороны Норвегии заявило о продолжении партнерства с армией США

Норвежское министерство обороны заверило Штаты в продолжении сотрудничества стран и готовности снабжать размещенные на территории государства американские силы, сообщает ТАСС .

«Норвегию и США связывает тесное и прочное партнерство в области обороны», — подчеркивается в заявлении ведомства.

По словам Минобороны королевства, сообщения в норвежских и иностранных СМИ, которые создали неопределенность в вопросе снабжения сил американских ВМС, не соответствуют позиции властей страны.

Ранее норвежская компания Haltbakk Bunkers из-за ссоры президента Штатов Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского в Белом доме объявила, что отказывается поставлять топлива военным и кораблям США, заходящим в ее порты. Руководитель Haltbakk Bunkers Гуннар Гран пояснил, что данное решение будет в силе, пока Трамп не покинет пост главы государства.