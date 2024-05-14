Минобороны Канады высказалось против размещения войск НАТО на Украине
Минобороны Канада поддерживает организацию миссии НАТО на Украине, однако Оттава против размещения там войск Североатлантического альянса, заявил министр обороны страны Билл Блэр, пишет РИА Новости.
Глава МИД Польши Радослав Сикорский ранее сообщил о создании совместной миссии НАТО на Украине. Однако она не будет означать прямое вступление Альянса в конфликт. Таким образом получится увеличить количество обучающихся в Польше украинских военных.
Канадский министр обороны поддержал создание такой миссии, однако добавил, что она не обязательно должна быть расположена на территории самой Украины. С этим, по его словам, «связан ряд проблем».
«Были дискуссии относительно того, будем ли мы размещать войска на Украине, но, честно говоря, обстоятельства должны были бы существенно отличаться от сегодняшних», — пояснил он.