Минюст США: Иран готовился убить победившего на выборах США Дональда Трампа

В США заочно предъявили обвинение агенту Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Фархаду Шакери за подготовку к убийству победившего на президентских выборах Дональда Трампа, сообщили в Минюсте США, пишет РБК .

«Министерство юстиции предъявило обвинение представителю иранского режима, которому было поручено руководить сетью сообщников-преступников для осуществления планов Ирана по убийству своих целей, в том числе избранного президента Дональда Трампа», — заявил генпрокурор Меррик Гарланд.

Уточняется, что Шакери получил задание спланировать убийство Трампа 7 октября 2024 года. Другие подробности сорванного Минюстом преступления не приводятся.

Предполагается, что агент КСИР в настоящее время находится в Иране. Двое его подельников Карлайл Риверу и Джонатан Лоадхольт задержаны. За слежку за Трампом им обещали заплатить 100 тысяч долларов.