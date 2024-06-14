Минюст РФ признал иноагентом комика Данилу Поперечного

сегодня в 21:07

Информация об этом появилась на официальном сайте министерства юстиции Российской Федерации.

Комика обвиняют в принятие участия в качестве респондента на информационной площадке, которая была предоставлена иноагентом.

Также он участвовал в создании для неограниченного круга лиц материала иноагента и выступал против СВО на Украине, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, а также ВС РФ.

Также Поперечный получал поддержку со стороны иностранных источников и на данный момент проживает за пределами России.

Кроме него список иноагентов пополнили А.В. Раткин, журналист С.А. Кучер, А.Ю. Комелев и И.А. Артемьев.

Все они также выступали против СВО на Украине.