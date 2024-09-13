Министра труда и соцразвития Северной Осетии обвиняют в превышении полномочий
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Министра труда и социального развития Северной Осетии Алину Айдарову обвиняют в превышении полномочий, сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.
По данным правоохранителей, министерство и некоторые подведомственные ему организации заключили ряд госконтрактов, нарушив Nº 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Детали дела не приводятся. В произошедшем разбирается следствие. Меняйло подчеркнул, что в случае, если факт противоправных действий будет подтвержден, виновные понесут наказание.
Однако он добавил, что Айдарова — одна из тех руководителей, которые «живут работой». Глава Северной Осетии назвал ее «исполнительным и крайне неравнодушным» человеком.