Милонов связал заявления Трампа об НЛО с политическими неудачами

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что президент США Дональд Трамп обещанием раскрыть документы Пентагона об НЛО пытается отвлечь внимание от внутренних проблем. Об этом парламентарий сообщил в разговоре с изданием, сообщает Газета.ru .

По словам Милонова, тема инопланетян традиционно вызывает интерес у американского общества и используется как способ переключить внимание.

«Поскольку со всеми глобальными планами, за исключением бандитской выходки в Венесуэле, Дональд Трамп потерпел фиаско, приходит на помощь старая палочка-выручалочка — инопланетяне. Это та тема, на которую американцы могут говорить бесконечно», — сказал Милонов.

Депутат добавил, что разговоры о «Зоне 51» и внеземной жизни становятся удобным инструментом, когда «нечего больше сказать».

Ранее бывший президент США Барак Обама в интервью допустил возможность существования внеземной жизни, однако подчеркнул, что сам не видел инопланетян и что в «Зоне 51» нет тайных лабораторий. Он также в шутку предположил, что от него могли скрывать подобную информацию.

В ответ Трамп обвинил Обаму в возможном раскрытии секретных сведений и пообещал опубликовать документы Пентагона, связанные с НЛО и внеземной жизнью.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.